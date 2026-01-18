Controllo straordinario del territorio interforze a Cassino

Nella giornata di venerdì, al fine di far fronte alle esigenze valutate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e pianificato dal Questore della Provincia di Frosinone, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio interforze nella città di Cassino, al quale ha partecipato personale della Polizia di Stato, anche con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e Cinofili, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché della Polizia Locale.

L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stata svolta prevalentemente nelle zone ritenute a rischio per la recrudescenza dei reati e nelle principali arterie stradali di ingresso e uscita dalla città.

Nel corso delle attività sono stati effettuati 8 posti di controllo che hanno consentito di verificare la regolarità di quasi 95 veicoli, elevando una sanzione per infrazione al Codice della Strada e di identificare oltre 230 persone, tra cui un cittadino nigeriano che, segnalato dal cane antidroga, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo Hashish; per il soggetto è scaturita la segnalazione in Prefettura inerente la normativa sugli stupefacenti.

L’attività è stata anche estesa al controllo di esercizi commerciali.

Ulteriori servizi di controllo straordinario interforze saranno disposti dal Questore nei prossimi giorni, anche in altre realtà della provincia.

