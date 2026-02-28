Controllo straordinario del territorio interforze a Cassino

Nella serata di ieri è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio interforze nella città di Cassino, al quale ha partecipato personale della Polizia di Stato, anche con unità cinofile, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stata svolta in area centrale e a ridosso delle arterie principali d’ingresso e di uscita della città.

Nel corso delle attività sono stati effettuati 3 posti di controllo che hanno consentito di identificare quasi 70 persone.

In zona scalo, un 40enne è stato sanzionato amministrativamente per manifesta ubriachezza mentre un altro soggetto di circa 30 anni, trovato in possesso di circa 2,80 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, è stato segnalato alla Prefettura per inosservanza della normativa sugli stupefacenti.

Il controllo effettuato in Piazza Labriola consentiva di rinvenire all’interno di un cestino per i rifiuti circa 17 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, suddivisa in 19 involucri pronti per la vendita, che venivano sequestrati a carico di ignoti.

L’attività è stata anche estesa al controllo di 6 esercizi commerciali, con 1 illecito contestato.

Ulteriori controlli saranno disposti nelle prossime settimane.