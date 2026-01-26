Controllo straordinario del territorio interforze a Cassino

Nella giornata di sabato 24 gennaio u.s., al fine di far fronte alle esigenze valutate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e pianificato dal Questore della Provincia di Frosinone, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio interforze nella città di Cassino, al quale ha partecipato personale della Polizia di Stato, anche con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e Cinofili, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché della Polizia Locale.L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stata svolta in area centrale, dello “Scalo” e periferica.Nel corso delle attività sono stati effettuati 11 posti di controllo che hanno consentito di verificare la regolarità di quasi 143 veicoli e di identificare oltre 250 persone.Una persona è stata segnalata amministrativamente alla locale Prefettura perché trovata in possesso di stupefacente per uso personale, nello specifico hashish dal quantitativo di grammi 0,50.L’attività è stata anche estesa al controllo di esercizi commerciali, compresi gli ambulanti, di cui 5 sono stati segnalati per irregolarità.Ulteriori servizi di controllo straordinario interforze saranno disposti dal Questore nei prossimi giorni, anche in altre realtà della provincia.

Foto archivio