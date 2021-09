Controllo del territorio della Compagnia di Anagni: i risultati

Nei giorni 6 e 7 i militari del NORM della Compagnia di Anagni, unitamente a quelli delle Stazioni di Anagni e Paliano, hanno vigilato i luoghi della movida e delle arterie stradali. Nel corso del servizio coordinato, con l’impiego di numerosi militari ed automezzi d’istituto, sono state controllate 89 persone e 45 veicoli.

In particolare :

. ad Anagni 2 giovani sono stati deferiti in stato di libertà poiché, entrambi, trovati in possesso di coltelli a serramanico. Per uno di loro, già noto alle Forze di Polizia, veniva anche inoltrata la proposta per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Anagni per tre anni, poiché vivendo a Roma non era in grado di giustificare la presenza nella città dei papi. Nel corso dei medesimi controlli veniva anche segnalato un giovane alla Prefettura di Frosinone perché trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente del tipo hascisc per uso personale;

. a Ferentino venivano segnalati alla Prefettura di Frosinone tre persone poiché trovate in possesso di stupefacenti del tipo “hascisc” per uso personale;

. a Paliano un giovane veniva segnalato alla Prefettura di Frosinone in quanto trovato in possesso di stupefacente del tipo “hascisc”.

Sono stati posti sotto sequestro sia i coltelli che lo stupefacente .

