Controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo: i risultati

Proseguono con successo i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo su tutto il territorio di competenza, finalizzati a prevenire e reprimere i reati contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, in San Giorgio a Liri, i militari dell’Aliquota Operativa unitamente a quelli della locale Stazione, traevano in arresto O. M., classe 1989, già censito per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di sostanze stupefacenti, perché responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. A seguito di perquisizione effettuata nell’abitazione del prevenuto, gli operanti rinvenivano un’ingente quantità di varie tipologie di sostanze stupefacenti, in particolare 50 grammi di cocaina, 100 grammi di eroina, 460 grammi di hashish, n. 2 boccette di metadone, n. 2 bilancini di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi, oltre alla somma contante di 1.000 euro, verosimilmente provento dell’illecita attività di spaccio.

Lo stupefacente, il materiale atto al confezionamento ed il denaro venivano sottoposti a sequestro, mentre l’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva tradotto presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE).

COMUNICATO STAMPA