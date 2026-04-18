Controllo del territorio dei Carabinieri della compagnia di Anagni: droga sequestrata e 5 fogli di via

Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Anagni nel garantire un elevato senso di sicurezza e tranquillità ai cittadini. Nella serata di ieri, 17 aprile 2026, è stato attuato un capillare servizio coordinato di controllo del territorio che ha interessato le giurisdizioni delle Stazioni dipendenti, Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo, Acuto e Piglio. L’operazione, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con una particolare attenzione al contrasto dei reati predatori (furti in abitazione e contro il patrimonio), ha visto l’impiego sul campo di un dispositivo composto complessivamente da 12 Carabinieri e 6 automezzi istituzionali. Nel corso delle attività, i militari hanno proceduto all’identificazione di 65 persone e al controllo di 47 veicoli, conseguendo i seguenti risultati operativi:

Nell’ambito delle attività antidroga, sei persone sono state segnalate alla competente Autorità Amministrativa (Prefettura) poiché trovate in possesso di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, a seguito di perquisizione:

un 47enne, controllato in Anagni, trovato in possesso di 0,31 grammi di cocaina;

un 53enne, fermato in Anagni, trovato in possesso di 0,30 grammi di marijuana;

un 60enne, controllato in Anagni, trovato con 0,68 grammi di hashish;

un 28enne, controllato in Ferentino, trovato in possesso di un involucro contenente residui di cocaina;

un 38enne fermato in Anagni, trovato in possesso di 0,20 grammi di cocaina;

un 37enne, sottoposto a controllo in Anagni, sorpreso con 1,5 grammi di cocaina.

Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e custodita presso gli uffici operanti, in attesa delle determinazioni delle Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Particolare incisività è stata data al monitoraggio delle aree periferiche e residenziali per prevenire i furti in abitazione. Cinque individui, sorpresi ad aggirarsi senza giustificato motivo nei pressi di abitazioni isolate, e ricorrendone i presupposti, sono stati proposti per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio (F.V.O.), ai sensi dell’art. 2 del D.Lvo 159/2011:

un 53enne e un 51enne, provenienti dall’area campana, entrambi con precedenti, intercettati nel comune di Acuto;

un 22enne di origini pugliesi, fermato nel comune di Ferentino;

un 20enne di origini albanesi, controllato nel comune di Anagni;

un 47enne di origini marocchine, fermato nel comune di Ferentino.

Sul fronte della sicurezza della circolazione, i posti di controllo predisposti lungo le principali arterie di collegamento hanno portato all’elevazione di 4 sanzioni per violazioni al Codice della Strada:

3 contravvenzioni per guida di veicolo sprovvisto di revisione periodica (Art. 80 c. 14 C.d.S.);

1 contravvenzione per divieto di sosta (Art. 7 C.d.S.).

Proseguiranno nei prossimi giorni i controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Anagni. Le operazioni, in linea con le direttive del Comando Provinciale di Frosinone, mirano a prevenire ogni forma di illegalità e a consolidare la sicurezza, effettiva e percepita, della cittadinanza.”