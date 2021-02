Controllo del territorio Carabinieri Compagnia di Pontecorvo: i risultati

Ieri i militari della Compagnia di Pontecorvo, nel corso di controlli eseguiti su tutto il territorio di competenza, tesi alla prevenzione e repressione di reati in genere nonché al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno proceduto a:

i militari del NORM :

– in Castelnuovo Parano, hanno controllato un’autovettura con alla guida un 62enne residente nella provincia di Roma, già censito per reati contro la persona e guida in stato di ebbrezza, il quale, sottoposto ad accertamenti etilometrici ha evidenziato un tasso alcolico pari a 2,50 g/l. Lo stesso, espletate le formalità di rito è stato pertanto deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, con il contestuale ritiro della patente di guida e sequestro amministrativo del veicolo;

– in San Giorgio a Liri hanno proceduto al controllo di un’autovettura con alla guida un 25enne pontecorvese il quale, sottoposto a perquisizione e veicolare, è stato trovato in possesso di un involucro contenente grammi 0,8 di sostanza stupefacente del tipo hashish, sottoposta a sequestro. Contestualmente è stato operato nei confronti del 25enne anche il ritiro della patente di guida;

i militari della Stazione di Arce :

– hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone, per detenzione di stupefacenti per uso personale, un 33enne del luogo, già censito per analoghe situazioni. Lo stesso, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di uno spinello contenente della sostanza stupefacente del tipo marijuana, sottoposta a sequestro;

i militari della Stazione di Aquino :

– in ottemperanza dell’ordinanza di revoca del decreto di sospensione di ordine di carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo, emesso dall’Ufficio Esecuzione Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, hanno tratto un arresto un 45enne domiciliato a Cassino, già censito per reati contro la persona e la Pubblica Amministrazione. Il provvedimento odierno è stato emesso a carico del predetto essendo stato condannato ad espiare la pena definitiva di mesi 6 per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale commesso nel 2017 in Picinisco. L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO