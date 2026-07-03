Controlli sul territorio, i Carabinieri arrestano un 50enne: sequestrati crack, bilancini e materiale per lo spaccio

Prosegue senza sosta l’offensiva dei Carabinieri della Compagnia di Alatri contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nelle scorse ore, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno assestato un nuovo colpo all’illegalità diffusa, traendo in arresto nel comune di Veroli un cinquantenne, residente nella provincia ciociara, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’operazione è scaturita nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio. L’uomo, intercettato e controllato nel centro cittadino, è stato sottoposto a perquisizione personale dai militari operanti. L’intuizione investigativa si è rivelata fondata: il 50enne è stato infatti trovato in possesso di 5,40 grammi di sostanza stupefacente del tipo “crack”, già accuratamente suddivisa in varie dosi e pronta per lo spaccio.A quel punto, le operazioni di ricerca sono state tempestivamente estese all’abitazione dell’indagato. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire due bilancini di precisione e vario materiale occorrente per il confezionamento dello stupefacente, a conferma dell’attività illecita posta in essere.La droga, i bilancini e l’intero materiale di confezionamento sono stati sottoposti a sequestro.Al termine delle inderogabili formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria in attesa della prescritta udienza di convalida.