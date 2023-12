Controlli straordinari sulle strade durante le festività. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza si è riunito presso la Prefettura. Presente anche Gianluca Quadrini

La disposizione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi questa mattina in prefettura, su convocazione del Prefetto, S.E. Ernesto Liguori, prevede l’implementazione dei servizi di vigilanza e controllo straordinari sulle strade di tutto il territorio provinciale, durante le festività natalizie e di Capodanno.

Al Comitato, hanno preso parte i rappresentanti delle forze dell’ordine, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e in rappresentanza della Provincia di Frosinone, delegato alla Polizia Provinciale, e su delega del presidente Luca Di Stefano, era presente anche il Presidente del Consiglio, Gianluca Quadrini che a riguardo fa sapere – “Oltre i servizi già in essere per quel riguarda la sicurezza è l’ordine pubblico, nel corso della riunione abbiamo valutato quali potessero essere le misure di controllo per stabilire un piano straordinario sul territorio per l’intero periodo natalizio, tenendo conto, anche, del calendario degli eventi e delle manifestazioni in programma durante questo periodo.” Quanto affermato da Quadrini che continua sottolineando l’azione straordinaria tra le forza dell’ordine per garantire un controllo capillare del territorio e il lavoro portato avanti dalla Provincia di Frosinone riguardo la manutenzione e la sicurezza stradale . “È previsto un potenziamento della vigilanza da parte di ogni forza di polizia: polizia di Stato, Arma dei carabinieri e guardia di finanza e Polizia Provinciale che garantiranno la messa in azione di un piano di controllo straordinario su tutte le strade urbane, extraurbane e autostradali. Inoltre, di concerto con il Presidente Luca Di Stefano, ho messo in allerta gli uffici tecnici della Provincia affinche si stabilisse un piano di monitoraggio e verifica delle strade, soprattutto in vista delle possibili gelate dovute alle basse temperature. Altra cosa importante che scaturisce dal colloquio che ho avuto con i dirigenti Astral e Anas, rispetto alle strade provinciali, è che, il Dirigente dell’Anas, la dott.ssa Giovannetti, che ringrazio per la disponibilità, mi ha la riapertura del tratto della superstrada Cassino – Sora entro fine settimana. Una bella notizia per tutti gli automobilisti e i cittadini dei paesi limitrofi che hanno subito forti disagi durante questo periodo. ” “Ringrazio – afferma in conclusione lo stesso Quadrini, il Prefetto di Frosinone, S.E. Ernesto Liguori per la sensibilità e l’operosità messa in campo a beneficio del territorio, la Polizia Provinciale, il suo comandante, Pierfrancesco Vona, e tutte le forze dell’ordine che sacrificano queste giornate del Natale per tutelare ognuno di noi. Confido, inoltre, e sollecito al senso di responsabilità di ognuno di noi.”

