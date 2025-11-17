Controlli straordinari nel Sud della provincia: un arresto, diverse denunce e sequestri

Un servizio coordinato di controllo del territorio, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone e attuato dal Comando Compagnia di Pontecorvo, ha interessato nei giorni scorsi i comuni di Pontecorvo, San Giorgio a Liri, Roccasecca e Arce. L’attività, condotta da 7 pattuglie e 15 militari, rientra nel piano di prevenzione dei reati, con particolare attenzione ai furti in abitazione e alle truffe agli anziani. Durante l’operazione sono state controllate 143 persone e 110 veicoli, elevate 9 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate 2 patenti e effettuate perquisizioni personali, veicolari e domiciliari. Servizi di questo tipo saranno intensificati anche con l’avvicinarsi delle festività natalizie, periodo a maggior rischio di reati predatori.

Interventi di maggior rilievo

Pontecorvo – Denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere

Nel centro di Pontecorvo, i militari del Nucleo Radiomobile hanno fermato un 33enne italiano, residente a Roma, in compagnia di un 50enne connazionale. A causa del loro atteggiamento sospetto nei pressi di ufficio postale è stata effettuata una perquisizione, durante la quale è stata rinvenuta una mazza da baseball in legno lunga 53 cm, poi sequestrata. Per entrambi è stata avviata la procedura per il Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Pontecorvo.

San Giorgio a Liri – Arresto per detenzione di sostanze stupefacenti; denuncia per porto abusivo di arma

Nel corso dei controlli a San Giorgio a Liri, sempre i Carabinieri del NOR hanno arrestato un 19enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di due panetti di hashish per un totale di circa 200 grammi. Nel medesimo contesto operativo, un 19enne egiziano è stato denunciato dopo essere stato trovato con un coltello a serramanico di 20 cm, la cui lama presentava residui di hashish.

Arce – Denuncia per resistenza a Pubblico Ufficiale, guida senza patente e rifiuto accertamento etilometro

A seguito della segnalazione di un furto in abitazione, i Carabinieri hanno intercettato due uomini di nazionalità romena, di 46 e 41 anni, a bordo di un’auto sospetta. Alla vista dei militari hanno tentato la fuga, venendo raggiunti e bloccati dopo un breve inseguimento. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti guanti da muratore, spesso utilizzati per evitare il rilascio di impronte durante i furti. Entrambi sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre il 41enne alla guida era privo di patente e si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento dell’etilometro.

Pontecorvo – Denuncia per resistenza a Pubblico Ufficiale

Un 47enne italiano, già noto, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale dopo aver ostacolato i militari durante una perquisizione personale e veicolare.

Roccasecca – Denuncia per inosservanza obblighi di legge

Un 38enne romeno, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato denunciato in quanto irreperibile al momento del controllo.

Roccasecca – Segnalazioni amministrative per uso personale di stupefacenti

Durante l’operazione, un 38enne egiziano e un 23enne italiano sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di hashish, trovati rispettivamente con 0,15 e 0,25 grammi della sostanza.