Controlli straordinari nel sud della provincia: denunce, attività sospese e sanzioni per 16.500 euro

Nel week-end appena trascorso, nei comuni di Pontecorvo, Ceprano, Aquino e San Giovanni Incarico, i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo hanno dato esecuzione a un servizio straordinario finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, dell’abuso di alcol tra i minori e dei reati predatori.

Nel corso dell’operazione, condotta con il supporto dei militari del N.A.S. di Latina e del N.I.L. di Frosinone, la maggior parte eseguita nel comune di Ceprano, sono state ispezionate diverse attività commerciali. Proprio in questo centro si sono registrate le principali irregolarità: due esercizi pubblici sono stati sottoposti a controllo e i rispettivi titolari deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone per una serie di violazioni, tra cui l’impiego di lavoratori “in nero”, con conseguente sospensione delle attività. Gli accertamenti hanno inoltre fatto emergere gravi carenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: assenza del documento di valutazione dei rischi, mancata sorveglianza sanitaria dei dipendenti, irregolarità nei servizi igienici destinati al pubblico, assenza della segnaletica relativa al divieto di fumo e del rilevatore del tasso alcolemico, nonché l’installazione non autorizzata di sistemi audiovisivi per il controllo a distanza dei lavoratori. Il bilancio complessivo delle verifiche ammonta a 16.500 euro tra ammende e sanzioni amministrative.

Nel corso dei controlli sul territorio, una persona è stata segnalata alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 poiché trovata in possesso di una modica quantità di hashish per uso personale. Complessivamente, i militari hanno identificato 200 persone e controllato 146 veicoli, eseguendo 13 controlli etilometrici. Sono state inoltre ritirate 5 patenti di guida ed elevate 15 contravvenzioni al Codice della Strada per violazioni quali mancato uso delle cinture di sicurezza, sorpasso irregolare, uso del telefono cellulare alla guida, assenza di copertura assicurativa e guida con patente scaduta. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Frosinone, volto a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e a contrastare fenomeni di illegalità diffusa. In tale contesto, i controlli saranno ulteriormente intensificati in vista del ponte del Primo Maggio, con servizi mirati su tutto il territorio di competenza.