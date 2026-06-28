Controlli straordinari del territorio a Pontecorvo e Ceprano. Una persona segnalata e numerose verifiche su strada

Nelle giornate di giovedì e venerdì, i comuni di Pontecorvo e Ceprano sono stati teatro di un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio. L’operazione è stata finalizzata a garantire la sicurezza della circolazione stradale e a contrastare efficacemente i fenomeni di criminalità predatoria. Questo specifico servizio è stato predisposto anche alla luce dei recenti e gravi incidenti stradali che hanno purtroppo portato al decesso di numerose persone, tra cui diversi giovanissimi.

Il bilancio dell’attività

Nel corso dell’ampio dispositivo di controllo, i militari dell’Arma hanno conseguito i seguenti risultati complessivi:

208 persone e 141 veicoli controllati;

12 test etilometrici effettuati;

4 perquisizioni personali eseguite;

3 patenti di guida ritirate;

1 veicolo sequestrato e avviato alla confisca;

10 contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada;

1 persona segnalata per violazione delle prescrizioni della libertà vigilata.

I principali interventi

Pontecorvo: violato l’obbligo di permanenza domiciliare

I Carabinieri hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria un giovane sottoposto alla misura della libertà vigilata. Il provvedimento imponeva al soggetto l’obbligo di permanenza presso il proprio domicilio nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 07:00. Durante il controllo notturno da parte dei militari, il giovane è risultato assente dall’abitazione, violando così le prescrizioni imposte.

Ceprano: circola senza assicurazione su auto già sequestrata

I militari hanno proceduto al sequestro di un’autovettura e al conseguente avvio delle procedure per la confisca. Il mezzo, fermato per un controllo, è risultato essere già sottoposto a sequestro amministrativo a causa della mancanza della prescritta copertura assicurativa.

Questa attività si inserisce nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone. I controlli proseguiranno con la stessa intensità anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo prioritario di rafforzare la sicurezza percepita dai cittadini, prevenire i reati, garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada e tutelare l’incolumità degli automobilisti per evitare ulteriori tragici eventi sulle strade del territorio.