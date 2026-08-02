Controlli straordinari dei carabinieri nei comuni di Pontecorvo, Aquino e Castrocielo

Nella serata di venerdi, i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo hanno dato esecuzione a un articolato servizio coordinato di controllo del territorio, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, finalizzato a garantire una maggiore sicurezza sulle principali arterie stradali, prevenire e contrastare il traffico e il consumo di sostanze stupefacenti, nonché a intensificare l’azione di contrasto ai reati predatori. Nel corso del servizio sono stati effettuati numerosi posti di controllo nei comuni di Pontecorvo, Aquino e Castrocielo, con verifiche mirate nei confronti di conducenti e persone ritenute di interesse operativo. Gli accertamenti svolti hanno consentito di deferire a due persone: una per guida in stato di ebbrezza, poiché sorpresa alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, e una per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, in quanto controllata nel comune di Pontecorvo, alla guida della propria autovettura, nonostante fosse sottoposta alla misura cautelare del divieto di accesso e di dimora nello stesso comune, in violazione delle prescrizioni impostele .Nel corso della medesima attività sono stati inoltre segnalati alla Prefettura, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990, due assuntori di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, un 26enne, di fatto senza fissa dimora, controllato nel territorio del comune di Pontecorvo, è stato sottoposto a perquisizione personale, al termine della quale è stato trovato in possesso di 1,27 grammi di hashish, detenuti per uso esclusivamente personale. La sostanza è stata sottoposta a sequestro amministrativo e il giovane è stato segnalato alla Prefettura per l’avvio del previsto procedimento amministrativo.

Analogo provvedimento è stato adottato nei confronti di un 36enne residente a Pico, controllato nei pressi di un’attività commerciale del comune di Pontecorvo, sorpreso mentre stava preparando una dose di crack destinata al consumo personale. Anche in questo caso la sostanza stupefacente è stata sequestrata amministrativamente e l’interessato è stato segnalato alla competente Autorità amministrativa.

Complessivamente, nel corso del servizio, i militari dell’Arma hanno identificato 87 persone e controllato 63 autoveicoli, eseguito 10 controlli etilometrici e 3 perquisizioni, di cui 2 con esito positivo. L’attività ha inoltre portato all’elevazione di 4 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e al ritiro di 4 patenti di guida.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, volto a rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini, prevenire condotte illecite e garantire una costante presenza dell’Arma nei centri urbani e lungo le principali vie di comunicazione