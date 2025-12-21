Controlli straordinari dei Carabinieri: misura cautelare, denunce per droga e armi, chiuso un esercizio commerciale

Nel corso dell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo hanno intensificato i controlli nei comuni di Pontecorvo, Aquino e Roccasecca nell’ambito di un ampio servizio coordinato disposto dal Comando Provinciale di Frosinone. L’attività, realizzata anche con il supporto dei Carabinieri del N.A.S. di Latina e del Nucleo Cinofili di Roma Santa Maria di Galeria, aveva l’obiettivo di prevenire e contrastare il traffico di stupefacenti, l’abuso di alcol da parte dei minori e la criminalità predatoria. Durante i controlli, i militari della Stazione di Aquino hanno eseguito un provvedimento cautelare di divieto di dimora nel territorio comunale nei confronti di un uomo di 57 anni già sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. La misura è stata emessa dalla Procura della Repubblica di Cassino al termine di un’indagine che ha documentato diverse cessioni di crack compiute dall’indagato. Nel corso delle attività, tre persone sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino. In particolare, una 40enne di Aquino, già nota per reati legati agli stupefacenti, è stata trovata in possesso di 8,26 grammi di cocaina; un uomo di 53 anni di Pontecorvo è stato denunciato per aver esibito una polizza assicurativa risultata falsa, con conseguente sequestro del veicolo; un altro uomo di 39 anni, residente nell’area, è stato trovato in possesso di circa 800 munizioni per fucile e circa 80 munizioni calibro 22, detenute illegalmente. Parallelamente, sette persone sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. Si tratta di soggetti di età compresa tra 18 e 36 anni, controllati ad Aquino, Roccasecca e Castrocielo, trovati in possesso di piccole quantità di crack o hashish durante controlli su strada e perquisizioni personali. Un ulteriore intervento ha riguardato un distributore automatico di alimenti e bevande attivo 24 ore nel centro di Pontecorvo. Il controllo ha portato alla contestazione di diverse irregolarità: vendita di alcolici senza verifica dell’età dell’acquirente, gravi carenze igienico-sanitarie, assenza del manuale di autocontrollo HACCP e mancanza della SCIA necessaria per l’esercizio dell’attività. Per tali violazioni sono state irrogate sanzioni per un totale di 4.000 euro. A seguito delle risultanze, il Sindaco ha disposto la chiusura immediata dell’esercizio, il cui valore è stimato in circa 100.000 euro. Il servizio si è concluso con un bilancio complessivo particolarmente significativo: 177 persone e 135 veicoli controllati, 10 controlli etilometrici, 10 perquisizioni con esito positivo, 5 contravvenzioni al Codice della Strada e 2 patenti ritirate. L’Arma dei Carabinieri continuerà a garantire la massima presenza e attenzione sul territorio, mantenendo alta la soglia di vigilanza e intensificando le attività di prevenzione a tutela della sicurezza dei cittadini.

Correlati