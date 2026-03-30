Controlli Straordinari dei Carabinieri a Pontecorvo per le Festività Pasquali

Nel week-end appena trascorso, nei comuni di competenza della Compagnia di Pontecorvo, i Carabinieri hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio, predisposto dal Comando Provinciale di Frosinone, finalizzato a garantire la sicurezza stradale e a contrastare fenomeni di illegalità diffusa, con particolare attenzione al traffico di sostanze stupefacenti e ai reati predatori, come furti in esercizi commerciali, abitazioni e istituti di credito.

Durante le attività sono stati rilevati alcuni casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti:

Arce : un uomo di 42 anni è risultato positivo a cocaina e oppiacei/cannabinoidi. Al momento del controllo si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti biologici presso un nosocomio; non essendo in possesso della patente, non si è proceduto al ritiro, mentre l’autovettura, intestata a un’altra persona, non è stata sequestrata. Contestualmente, è stata avviata la procedura per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio nel comune di Arce.

Roccasecca : un conducente di 43 anni, coinvolto in un sinistro stradale, presentava un tasso alcolemico pari a 1,5 g/l.

Arce : un giovane di 29 anni manifestava sintomi riconducibili a recente assunzione di sostanze stupefacenti e si è rifiutato di sottoporsi ai controlli sanitari.

Nel corso dei controlli, cinque giovani di età compresa tra 15 e 50 anni sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate a uso personale, a seguito di perquisizioni personali, domiciliari e veicolari:

Ceprano : due minorenni di 15 e 16 anni, in possesso complessivamente di 1,07 grammi di hashish;

Roccasecca : un giovane di 25 anni, in possesso di 1,05 grammi di hashish;

Aquino : un adulto di 50 anni, in possesso di 0,8 grammi di hashish;

Ceprano : un giovane di 24 anni, in possesso di 0,5 grammi di hashish.

L’attività di controllo ha inoltre consentito di identificare 227 persone, controllare 157 veicoli, effettuare 10 test etilometrici e 9 perquisizioni (6 con esito positivo), elevare 6 contravvenzioni, ritirare 3 patenti e sottoporre a sequestro 2 veicoli, destinati alla successiva confisca.

Inoltre, sono state avanzate altre 2 proposte per l’applicazione del Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di due soggetti:

un uomo di 44 anni, residente ad Alatri, con precedenti per reati contro il patrimonio;

una donna di 31 anni, residente a Melito di Napoli, con precedenti per reati contro il patrimonio.

I due erano stati notati aggirarsi in orari notturni a bordo di un veicolo in una zona industriale di Roccasecca, area soggetta in passato a numerosi furti, senza poter giustificare la loro presenza e senza risultare residenti in loco.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni e saranno intensificati in occasione delle festività pasquali, per garantire maggiore sicurezza e tranquillità alla cittadinanza.

foto archivio