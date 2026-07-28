Controlli serrati dei Carabinieri: sequestrate armi clandestine, droga e coltelli. Due arresti

Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Anagni e delle Stazioni dipendenti nella prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione al capillare controllo del territorio al fine di garantire la sicurezza dei cittadini. Nella mattinata del 27 luglio 2026, a Ferentino, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno portato a termine un’importante operazione che si è conclusa con l’arresto di due persone: un uomo di 36enne di origini albanesi, già noto alle cronache giudiziarie, e una donna di 38 annidi origini romene. L’attività ha avuto il suo culmine durante una perquisizione effettuata all’interno di un esercizio pubblico del centro cittadino, gestito dai due indagati. All’interno di un locale i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato, una pistola calibro 22 con matricola abrasa, completa di caricatore e 9 munizioni, una pistola scacciacani sprovvista di tappo rosso, circa 47 grammi di cocaina, contenuta in una busta in cellophane e già suddivisa in dosi termosaldate, una busta contenente sostanza stupefacente del tipo “hashish” del peso di circa 92 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento e il taglio dello stupefacente, due coltelli a serramanico aventi lame lunghe rispettivamente 10 e 8 centimetri, una mazza da baseball e un manganello telescopico, tre blocchi di chiavi passepartout. L’operazione è stata nel medesimo contesto estesa all’abitazione della donna, dove i militari, all’interno della camera da letto, hanno rinvenuto un’ulteriore bustina contenente 5 dosi di cocaina già termosaldate (per un peso complessivo di 3,32 grammi), un secondo bilancino di precisione e 40 munizioni calibro 22. Tutto il materiale rinvenuto, unitamente alle armi e alla sostanza stupefacente, è stato sottoposto a sequestro e debitamente repertato. I due arrestati dovranno rispondere, in concorso, dei reati di detenzione di armi clandestine, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, detenzione abusiva di armi e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Al termine delle formalità di rito, entrambi sono stati tradotti presso le proprie rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.