Controlli sanitari ai migranti, Prefettura, ASL e Questura rafforzano la collaborazione

Oggi 17 luglio, presso la sede del Palazzo del Governo, alla presenza del Prefetto, dott. Giuseppe Ranieri, è stato sottoscritto, dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale, dott. Arturo Cavaliere e dal Sig. Questore, dott. Stanislao Caruso, il Protocollo d’intesa per la disciplina delle modalità di collaborazione finalizzate all’effettuazione di consulenze sanitarie preliminari nell’ambito delle procedure di competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Finalità dell’intesa è la definizione di una procedura condivisa per la gestione dei controlli sanitari preliminari nei confronti di cittadini stranieri in arrivo sul territorio provinciale e sottoposti ai procedimenti amministrativi di competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, a seguito del nuovo Patto europeo asilo e migrazione, di cui al regolamento (UE) 2024/1351, entrato in vigore il 12 giugno 2026.

È stato altresì approvato il nuovo Vademecum per la rilevazione, il referral e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità per la Provincia di Frosinone (c.d. SOPs), di cui il Protocollo costituisce parte integrante.

L’approvazione del Vademecum, integrato, alla luce della novella normativa, con il Protocollo d’Intesa tra ASL e Questura, consentirà agli operatori di disporre di un valido strumento operativo per la gestione anche di casi complessi, assicurando il raccordo tra le esigenze di controllo del territorio ed il pieno rispetto della salute dei migranti