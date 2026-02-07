Controlli notturni, un arresto e due persone denunciate

La Compagnia Carabinieri di Alatri durante un predisposto servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in genere intercetta nei pressi di un’attività commerciale della città di Alatri un’autovettura sospetta con a bordo due persone. Il guidatore, un 45enne domiciliato in provincia di Perugia al controllo effettuato dai militari è risultato essere un sorvegliato speciale di p.s. con obbligo di dimora nel Comune di Perugia e pertanto, in considerazione che la sua presenza non era giustificata da un valido motivo. veniva tratto in arresto per “inosservanza agli obblighi imposti dalla misura della sorveglianza speciale”.

Nel corso del controllo il soggetto veniva trovato in possesso anche di un coltello di cm 16 successivamente sottoposto a sequestro e quindi veniva deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone anche per il reato di “porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere” e sanzionato amministrativamente per guida senza patente poiché revocata.

Nell’autovettura come passeggero vi era una 47enne della provincia di Caserta, con precedenti penali e con un rimpatrio con foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Alatri per anni tre emesso nel maggio del 2025 ed anch’essa deferita per inosservanza agli obblighi disposti dall’Autorità Giudiziaria.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

FOTO ARCHIVIO