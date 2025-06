Controlli NAS nell’ambito della campagna “Estate Tranquilla 2025”: irregolarità accertate in provincia di Frosinone

Nel quadro dell’Operazione “Estate Tranquilla 2025”, volta a tutelare la salute dei cittadini durante il periodo estivo, personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) dei Carabinieri di Latina ha eseguito una serie di controlli straordinari presso strutture ricreative e ricettive nella provincia di Frosinone.

Nel corso delle ispezioni, è stata accertata la presenza di gravi irregolarità in una struttura sportiva, dove sono emerse la mancanza del defibrillatore semiautomatico obbligatorio e l’assenza di controlli sulla potabilità dell’acqua utilizzata per la piscina. A seguito di tali violazioni, è stata disposta la sospensione dell’utilizzo dell’impianto natatorio da parte dell’autorità comunale.

Ulteriori controlli hanno riguardato due attività del settore agrituristico e ricettivo. In entrambe le strutture, i militari del NAS hanno accertato lo stoccaggio complessivo di 700 kg di alimenti (carne, pasta, salumi, prodotti ortofrutticoli, dolci e ittici) privi di idonea documentazione sulla tracciabilità e in violazione delle normative sull’autocontrollo igienico-sanitario. Gli alimenti, considerati non idonei alla somministrazione, sono stati avviati alla distruzione tramite ditte specializzate, su richiesta degli Operatori del Settore Alimentare (OSA). Il valore complessivo dei prodotti smaltiti ammonta a circa 15.000 euro.

Nel complesso, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo totale pari a 3.500 euro.

L’attività dei NAS dei Carabinieri proseguirà anche nei prossimi mesi con ulteriori verifiche su tutta la provincia, per garantire standard elevati di sicurezza alimentare e igienico-sanitaria, specialmente in vista dell’aumento della frequentazione delle strutture turistiche nel periodo estivo.