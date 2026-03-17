Controlli NAS nei ristoranti: sequestrati 240 kg di cibo irregolare

Recentemente, i militari della Stazione Carabinieri di Aquino (FR), unitamente a personale del N.A.S. Carabinieri di Latina, hanno effettuato una mirata attività ispettiva presso due attività di ristorazione. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati complessivamente 240 kg di prodotti alimentari scaduti e privi di tracciabilità, con l’irrogazione di sanzioni amministrative per un totale di € 4.000,00. Personale della ASL di Cassino ha inoltre riscontrato la presenza di muffe sui locali e la mancata esibizione del piano di autocontrollo HACCP. Ai titolari è stato intimato di ottemperare alle prescrizioni entro tre giorni, pena la sospensione immediata delle attività. Queste operazioni confermano il costante impegno dei Carabinieri e delle Autorità sanitarie per garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica, assicurando che i cittadini possano consumare cibi controllati e sicuri. La prevenzione e i controlli regolari rappresentano strumenti essenziali per garantire standard elevati di igiene e sicurezza nei locali aperti al pubblico.