Controlli intensificati sulle strade della provincia. Gianluca Quadrini si reca presso le postazioni mobili della Polizia Provinciale

A seguito delle disposizioni sull’implementazione dei servizi di controllo sulle strade di tutto il territorio provinciale durante le festività natalizie, su indicazione di S.E. il Prefetto, Ernesto Liguori, di concreto con il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano e il Comandante della Polizia Provinciale, Pierfrancesco Vona, Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale, Delegato alla Polizia Provinciale, si è recato, nella mattinata, presso le postazioni mobili della Polizia Provinciale per verificare l’esatto operato degli agenti. “Siamo in un particolare periodo che richiede necessariamente maggiore controllo e attenzione sulle nostre strade.” Commenta il Presidente del Consiglio dopo l’attività di verifica da lui stesso effettuata – “ La Provincia di Frosinone, successivamente alle disposizioni emanate su indicazione del Prefetto di Frosinone di S.E. Ernesto Liguori, che ringrazio per la sensibilità dimostrata a tutela dei suoi cittadini, è impegnata per garantire una presenza costante e diffusa dei nostri agenti sul territorio, con l’ausilio naturalmente delle altre forze dell’ordine.”

“Sono sicuro – continua Quadrini – che questa presenza possa contribuire a dissuadere e quindi a contenere la violazione delle norme stradali e a dare maggiore tranquillità ai cittadini. Ringrazio i nostri agenti di Polizia Provinciale per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo a tutela di ognuno di noi e il Comandante, Ing. Pierfrancesco Vona, per la professionalità, la dedizione e il senso di dovere con il quale sta dirigendo il suo reparto. Un ringraziamento doveroso al Questore di Frosinone, Dott. Domenico Condello, al Comandante della Polizia Stradale dott. Stefano Macarra e al comandate dei Carabinieri di Frosinone, Dott. Gabriele Mattioli, costantemente in contatto per mettere a sistema tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale Gianluca Quadrini.

