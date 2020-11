Controlli intensificati a Frosinone, Sora, Fiuggi e Cassino: i risultati

La Polizia di Stato intensifica i servizi straordinari di controllo del territorio volti alla prevenzione ed al contrasto dei reati.

Effettuati numerosi controlli a Frosinone, Sora, Fiuggi e Cassino.

Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio, predisposti dalla Questura, gli agenti dei Commissariati di Sora, Fiuggi e Cassino, oltre al personale della Squadra Volante di Frosinone, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e della Squadra Cinofili di Nettuno hanno effettuato numerosi controlli, soprattutto nelle zone limitrofe allo scalo ferroviario.

Nel corso dell’attività sono state identificate più di 218 persone e sono stati controllati circa 100 veicoli.

Durante lo svolgimento delle operazioni, in collaborazione con il personale della locale Squadra Mobile sono state effettuate due perquisizioni personali ed una perquisizione domiciliare all’esito delle quali sono stati sequestrati quasi 900 grammi di marijuana, 25 grammi di cocaina suddivisa in 100 dosi pronte per la cessione e 6 bustine di hashish. Lo stupefacente è stato rinvenuto nelle cantine di uno stabile sito nella parte bassa della città.

Numerosi sono stati anche i cittadini stranieri sottoposti a controllo per verificare la regolarità della loro posizione sul territorio nazionale.

Comunicato stampa