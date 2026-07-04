Controlli dei Carabinieri: un arresto, una denuncia e tre segnalazioni per droga

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, hanno effettuato una serie di verifiche nei comuni di Pontecorvo, Ceprano e Roccasecca.

L’operazione è stata massimamente incentrata sulla prevenzione e sul contrasto dei reati predatori, al fine di arginare il fenomeno dei furti e tutelare la serenità dei cittadini. Contestualmente, l’attività ha garantito la sicurezza della circolazione stradale e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, consentendo di conseguire i seguenti risultati.

L’attività, finalizzata a garantire la sicurezza della circolazione stradale, a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e a prevenire i reati predatori, ha consentito di conseguire i seguenti risultati.

A Roccasecca, i militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di sospensione cautelativa della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone nei confronti di un uomo di 57 anni. Il provvedimento è stato adottato a seguito delle reiterate violazioni delle prescrizioni imposte durante l’esecuzione della misura alternativa. Al termine delle formalità di rito, l’interessato è stato associato presso la Casa Circondariale di Cassino.

Sempre a Roccasecca, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, un automobilista è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, essendo risultato positivo all’accertamento etilometrico con un tasso alcolemico pari a 1,50 g/l. Contestualmente è stata ritirata la patente di guida.

Nel comune di Ceprano, nell’ambito dell’attività di contrasto all’uso di sostanze stupefacenti, tre persone sono state segnalate alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990 quali assuntori. Nel dettaglio, un giovane è stato trovato in possesso di 2,30 grammi di hashish, un altro soggetto di 0,68 grammi di cocaina, mentre una minorenne è stata trovata in possesso di 0,11 grammi di hashish. Tutta la sostanza è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Complessivamente, nel corso del servizio, i Carabinieri hanno identificato 116 persone e controllato 99 veicoli, effettuato 10 controlli etilometrici e 5 perquisizioni personali, tre delle quali con esito positivo. Sono state inoltre elevate 15 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e ritirata una patente di guida.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, finalizzato a rafforzare la presenza dell’Arma sul territorio, incrementare la sicurezza dei cittadini e prevenire i fenomeni di illegalità, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, al contrasto dello spaccio, all’uso di sostanze stupefacenti nonché ai furti nelle abitazioni.

Proprio per quest’ultimo motivo, che colpisce da vicino la serenità dei cittadini, è stato intensificata la presenza sul territorio dei militari, specie quelle zone dove si sono registrati più tentativi di furti. Al riguardo l’Arma di Carabinieri invita nuovamente i cittadini a una maggiore collaborazione, segnalando tempestivamente al Numero Unico di Emergenza112 qualsiasi situazione anomala. Meglio una segnalazione in più per un falso allarme, che una mancata segnalazione di fronte a un fatto reale.