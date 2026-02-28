Controlli dei Carabinieri: sequestrata officina abusiva e deferito il titolare

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Roccasecca, congiuntamente ai militari del Nucleo Forestale Carabinieri di Pontecorvo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri di Frosinone, hanno effettuato un controllo nell’ambito di un servizio predisposto sul territorio. Nel corso dell’ispezione è stata accertata l’esistenza di un’attività di autoriparazione priva di SCIA, in violazione della normativa di settore. L’attività risultava gestita da un 52enne del luogo, operaio, incensurato. All’interno dell’officina è stata riscontrata la presenza di un ponte idraulico con sopra un’autovettura in fase di lavorazione, nonché banchi da lavoro contenenti attrezzature varie, chiavi e utensili tipici di un’officina meccanica, elementi che confermavano l’effettivo esercizio dell’attività. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato violazioni in materia ambientale per deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, consistenti in oli esausti e parti di ricambio stoccati all’interno dei locali. Per tali motivi, il titolare è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. L’intera area è stata sottoposta a sequestro preventivo e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel medesimo contesto, il personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro ha riscontrato ulteriori irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, contestando sanzioni amministrative per un importo complessivo di euro 300,00 e impartendo le prescritte disposizioni per la regolarizzazione delle violazioni accertate. L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla tutela dell’ambiente, della sicurezza sui luoghi di lavoro e del rispetto della normativa di settore, a garanzia della collettività e degli operatori economici che operano nel rispetto delle regole.

foto archivio