Controlli dei Carabinieri nei cantieri: due imprenditori segnalati per violazione dell’ordinanza regionale anti-caldo

I Carabinieri della Stazione di Anagni, nell’ambito della costante attività di controllo del territorio e di verifica del rispetto delle normative sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno segnalato in stato di libertà due imprenditori edili, amministratori unici delle rispettive società aventi sede nella provincia ciociara e operanti nel campo edile. Nel corso dei controlli eseguiti nei giorni scorsi, i militari dell’Arma hanno accertato in due distinte occasioni la presenza di operai impiegati in lavori all’aperto, nello specifico per la realizzazione di un impianto fognario e per la sistemazione di un piazzale. Tali attività lavorative venivano svolte in palese violazione della recente Ordinanza della Regione Lazio, che vieta espressamente il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole durante i giorni classificati a rischio “alto” per le ondate di calore. Al termine delle formalità di rito i responsabili delle due ditte sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, che è stata prontamente informata dei fatti per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. L’Arma dei Carabinieri di Anagni manterrà alta l’attenzione sul rispetto delle normative e delle ordinanze a tutela dell’incolumità e della salute dei lavoratori, intensificando i controlli sul territorio durante l’attuale emergenza caldo.

FOTO ARCHIVIO