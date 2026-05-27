Controlli dei Carabinieri: gravi carenze igieniche in un’attività commerciale, sequestri e multe

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di San Giorgio a Liri hanno condotto un’ispezione straordinaria presso un’attività situata in un comune limitrofo. L’operazione è stata eseguita in stretta sinergia con il personale specializzato del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Latina e del N.I.L. (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Frosinone. Nel corso del controllo all’interno dei locali, i militari hanno riscontrato gravi carenze sotto il profilo igienico-sanitario e strutturale, oltre all’inosservanza dei protocolli di autocontrollo HACCP. Tra le principali irregolarità accertate figurano vistose infiltrazioni d’acqua sui soffitti, finestre prive di barriere e reti di protezione anti-insetto, servizi igienici non conformi alle normative vigenti e assenza del piano di derattizzazione periodico e dei controlli obbligatori sulla potabilità dell’acqua. Le verifiche sui prodotti presenti hanno spinto i Carabinieri a far scattare il sequestro amministrativo di circa 30 chili di vari alimenti e di 45 litri tra vino e aceto, poiché privi di indicazioni sulla loro tracciabilità d’origine. Al legale rappresentante dell’attività sono state comminate sanzioni amministrative del valore di 3.500 euro. Inoltre, in relazione alle criticità emerse, sono state attivate le autorità competenti per l’adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi volti alla regolarizzazione della struttura secondo i requisiti previsti dalla legge.