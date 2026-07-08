Controlli dei Carabinieri: due segnalati per droga, una patente ritirata e un foglio di via

Prosegue senza sosta e con risultati tangibili l’attività di controllo del territorio da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Alatri, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e al contrasto dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di servizi disposti dal Comando Compagnia, hanno portato a termine tre distinte operazioni nei comuni della giurisdizione.

A Fiuggi, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno proceduto al controllo di un 33enne straniero residente a Fiuggi, già noto alle Forze di Polizia, trovato in possesso di 1 grammo di hashish e 1 grammo di marijuana. La droga è stata posta sotto sequestro e l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Frosinone per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale, ai sensi dell’Art. 75 D.P.R. 309/90.

Ad Alatri, nell’ambito di un dispositivo per la prevenzione dei reati predatori, i militari dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M. hanno controllato un 21enne, originario del Marocco e residente a Boville Ernica, nullafacente e già censito nelle banche dati delle Forze dell’Ordine. A carico del giovane è stata inoltrata all’Autorità competente la proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio, richiedendo il divieto di ritorno nel comune di Alatri per la durata di tre anni.

Durante la decorsa notte, i militari del medesimo N.O.R.M. – Aliquota Radiomobile, nel corso di un mirato servizio in località Castelmassimo, nel comune di Veroli, hanno sottoposto a controllo un’autovettura Ford Focus. A seguito di un accurato controllo, la conducente, una donna di 50 anni, è stata trovata in possesso di 0,74 grammi di “crack”. Lo stupefacente è stato sequestrato in attesa delle procedure di distruzione, mentre per la conducente è scattato l’immediato ritiro della patente di guida, oltre alla segnalazione all’Autorità Amministrativa (Prefettura di Frosinone) per violazione dell’Art. 75 D.P.R. 309/90.

Questi risultati confermano il costante e capillare impegno della Compagnia Carabinieri di Alatri nel presidiare attivamente l’intero territorio di competenza, assicurando una presenza preventiva efficace per contrastare ogni forma di illegalità e garantire la tranquillità e la sicurezza delle comunità locali.

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