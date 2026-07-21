Controlli dei Carabinieri: denunciato per guida in stato di ebbrezza, patente ritirata

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti che mettono a rischio la sicurezza della circolazione stradale, i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo hanno intensificato i controlli sulle principali arterie del territorio. Nel corso di tali attività, un automobilista è stato deferito alla Procura della Repubblica di Cassano per il reato di guida in stato di ebbrezza. L’uomo, fermato nel comune di Pontecorvo durante un controllo alla circolazione stradale, è stato sottoposto ad accertamento mediante etilometro, risultando positivo con un tasso alcolemico pari a 1,73 g/l e 1,53 g/l nelle due prove previste dalla normativa vigente. Nei suoi confronti si è proceduto all’immediato ritiro della patente di guida e al sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca, come previsto dal Codice della Strada. L’attività svolta conferma il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nella tutela della sicurezza stradale e nella prevenzione di comportamenti che possono mettere a rischio l’incolumità degli utenti della strada. L’invito rivolto a tutti gli automobilisti è quello di adottare sempre una guida responsabile, evitando di mettersi al volante dopo aver assunto bevande alcoliche e rispettando le norme del Codice della Strada.