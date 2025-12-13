Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo: 7 segnalati per droga e tre automobilisti denunciati

admin
carabinieripontecorvo231
Share on Tumblr

In prossimità delle festività, su disposizione del Comando Provinciale di Frosinone, la Compagnia Carabinieri di Pontecorvo ha effettuato un servizio coordinato nei comuni di Aquino, Castrocielo, Roccasecca, Arce, Ceprano e Ausonia, finalizzato a prevenire il traffico di sostanze stupefacenti e i reati predatori, con particolare attenzione ai furti in negozi e abitazioni. Nel corso dei controlli 7 giovani sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di droga: quattro tra i 18 e i 19 anni con hashish (da 0,4 a 1,71 grammi), un ragazzo di 20 anni con 0,5 grammi di hashish, un uomo di 29 anni con 1,07 grammi di hashish e un uomo di 37 anni trovato con 2,75 grammi di crack. Sempre durante il servizio, i Carabinieri hanno denunciato tre automobilisti: un uomo di 51 anni ad Aquino trovato ubriaco con un tasso alcolemico di 2,11 g/l a seguito di un sinistro, un 25enne a Ceprano coinvolto in un incidente senza terzi con un tasso di 1,58 g/l e veicolo sequestrato e un 26enne ad Ausonia che si è rifiutato di sottoporsi a test alcolemici e tossicologici, con patente ritirata, veicolo sequestrato e contestazione per guida senza assicurazione obbligatoria. Nel complesso, durante il servizio sono state identificate 122 persone e 88 autovetture, effettuati 10 test con apparecchio etilometrico, eseguite 7 perquisizioni personali con esito positivo e elevate 6 contravvenzioni al Codice della Strada. L’attività conferma l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel garantire sicurezza e legalità sul territorio, prevenendo reati predatori e l’uso illecito di sostanze stupefacenti, in particolare nel periodo delle festività.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *