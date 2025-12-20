Controlli dei carabinieri a Aquino: denunciate due persone per attività illegale di recupero e smaltimento di rifiuti speciali ferrosi

I militari della Stazione Carabinieri di Aquino (FR), nel corso di un’attività di controllo del territorio, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Cassino due persone, rispettivamente di 47 e 52 anni, entrambe provenienti dalla Campania, per il reato di attività abusiva di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi di tipo ferroso, in violazione dell’art. 256 del D.Lgs. 152/2006. I due soggetti venivano sorpresi mentre effettuavano la raccolta di materiale ferroso senza alcuna autorizzazione, utilizzando un autocarro, che trasportava circa 50/60 kg di rifiuti ferrosi. Il veicolo, nella disponibilità di uno dei due individui, è stato sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p., finalizzato alla successiva confisca, e trasferito presso il deposito giudiziario autorizzato.

FOTO ARCHIVIO

