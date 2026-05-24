Controlli antidroga dei Carabinieri nel sud della provincia: 2 arresti, sequestrati 72 grammi di stupefacenti e numerose denunce

Prosegue senza sosta l’azione di prevenzione e contrasto alla criminalità da parte dei Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, impegnati in una serie di servizi coordinati di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica, al contrasto dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e alla repressione dei reati predatori.

Nel corso delle attività svolte nei giorni scorsi nei comuni di Pontecorvo, Ceprano, Roccasecca, Aquino, Pico e Ausonia, i militari dell’Arma hanno conseguito importanti risultati operativi.

Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio nei pressi del casello autostradale A1 di Pontecorvo, i militari del i carabinieri del NORM – Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 29enne originario di Frosinone, già gravato da precedenti specifici. L’uomo, fermato alla guida di un’autovettura nei pressi dell’uscita autostradale, ha manifestato un atteggiamento sospetto che ha indotto i militari ad approfondire il controllo mediante perquisizioni personali, veicolari e domiciliari. Le operazioni hanno consentito di rinvenire circa gr. 10,38 di crack già suddivisi in dosi e pronti per lo spaccio, oltre a gr. 0,58 di cocaina. Nel corso degli accertamenti è inoltre emerso che il 29enne si trovava alla guida del veicolo con patente già sospesa per mancata revisione dell’idoneità psicofisica; pertanto i militari hanno proceduto al ritiro del documento ai fini della revoca. L’arrestato, inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari, all’esito dell’udienza di convalida ha visto applicarsi, su richiesta della Procura della Repubblica di Cassino accolta dal Giudice, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte al giorno nel proprio Comune di residenza.

Sempre nei giorni scorsi, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo hanno tratto in arresto, a Pontecorvo, un cittadino guineano di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di monete contraffatte. L’uomo è stato individuato nei pressi di un edificio scolastico mentre sostava con atteggiamento sospetto accanto alla propria autovettura. Alla vista della pattuglia ha tentato di allontanarsi a piedi, venendo però immediatamente bloccato e sottoposto a controllo. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire 11 dosi di hashish confezionate in carta argentata, per un peso complessivo di circa gr. 12. L’estensione della perquisizione presso il domicilio dell’indagato ha poi permesso di sequestrare ulteriori gr. 34,28 di hashish, un taglierino intriso di sostanza stupefacente e 5 banconote palesemente contraffatte, prive di matricola, nei tagli da 200, 50, 20, 10 e 5 euro, per un valore complessivo di 285 euro.

Anche in questo caso, il G.I.P. del Tribunale di Cassino ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di accesso e dimora nel Comune di Pontecorvo, con obbligo immediato di allontanamento dal territorio comunale.

Nell’ambito del medesimo servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 56enne, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico pari a 2,00 g/l. Nei suoi confronti si è proceduto all’immediato ritiro della patente di guida e al sequestro amministrativo del veicolo. Inoltre otto persone sono state segnalate alla Prefettura di Frosinone ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 quali assuntori di sostanze stupefacenti.

In particolare:

ad Ausonia, due giovani della provincia sono stati trovati in possesso rispettivamente di gr. 1 di hashish e gr. 0,5 di marijuana;

a Ceprano, un 34enne di San Giovanni Incarico è stato trovato in possesso di gr. 0,70 di cocaina, con conseguente ritiro della patente di guida per 30 giorni;

sempre a Ceprano, un 17enne del luogo è stato sorpreso nei pressi dell’Istituto Comprensivo Statale “Ceprano” in possesso di tre involucri contenenti complessivamente gr. 10,22 di hashish e gr. 0,51 di cocaina;

ad Aquino, un 32enne del posto è stato trovato in possesso di 0,51 grammi di crack, mentre nello stesso centro una 40enne di Pontecorvo è stata trovata in possesso di due involucri contenenti complessivamente 0,70 grammi di cocaina;

a Roccasecca, un 37enne di Arce è stato trovato in possesso di gr. 0,35 di crack; ulteriori accertamenti hanno consentito di appurare che circolava con patente già ritirata;

a Pico, un 20enne di Arnara è stato trovato in possesso di gr. 0,27 di hashish.

Complessivamente, durante il servizio, i Carabinieri hanno controllato 215 persone e 155 veicoli, effettuato 10 controlli etilometrici, eseguito 11 perquisizioni – di cui 8 con esito positivo – elevato 9 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirato 5 patenti di guida, sequestrato un veicolo e proposto 2 persone per l’applicazione del F.V.O. (foglio di via obbligatorio), elevando sanzioni amministrative per circa 3.500 euro.

Le operazioni confermano il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel presidio del territorio e nel contrasto ai fenomeni legati allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai luoghi sensibili e alle principali arterie di collegamento della provincia.

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