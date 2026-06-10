Controlli antidroga a Sora: multa per un 40enne

Proseguono i servizi mirati della Polizia di Stato volti al contrasto dello spaccio e dell’utilizzo di sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato ha contestato una sanzione amministrativa ad un soggetto che, ad un controllo, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente. In particolare, Agenti del locale Commissariato di P.S. nel corso di una attività finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, rinveniva nella disponibilità di un 40enne, residente a Sora, circa 0,2 grammi di sostanza stupefacente del tipo “Cocaina”. Nei confronti del soggetto è stata quindi avviata la procedura prevista per la violazione della normativa sugli stupefacenti con la segnalazione in Prefettura. Ulteriori servizi mirati saranno svolti dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni. Foto archivio