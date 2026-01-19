“CONTRO LA GUERRA”: FABIO LANDOLFI CON 44 ARTISTI IN MOSTRA AL MUSEO DELLA MEDIA VALLE DEL LIRI

Dal 24 gennaio all’8 febbraio 2026 il Museo della Media Valle del Liri di Sora ospiterà la mostra collettiva “CONTRO LA GUERRA”, un progetto artistico e culturale di forte valore civile che coinvolge 44 artisti chiamati a confrontarsi, attraverso il linguaggio visivo, con uno dei temi più drammatici e attuali del nostro tempo. Lo rendono noto il Sindaco Luca Di Stefano ed il Consigliere Comunale delegato alle Politiche Giovanili Francesco Monorchio.
L’iniziativa si inserisce nel quadro del progetto “Giovani Visioni”, promosso dalle Politiche Giovanili del Comune di Sora, volto a sostenere percorsi creativi contemporanei, favorire l’espressione dei talenti del territorio e stimolare una partecipazione attiva delle nuove generazioni alla vita culturale della città.
La mostra è curata da Fabio Landolfi e realizzata in collaborazione con l’Associazione “Officina della Cultura”, realtà culturale attiva nella diffusione di esperienze artistiche condivise.
Il progetto espositivo nasce da un esercizio di sintesi concettuale: a ciascun artista è stata affidata una parola legata all’esperienza del conflitto – dal dolore alla speranza, dalla distruzione alla resistenza – da tradurre in un’opera grafica o pittorica. Il risultato è un mosaico di visioni differenti ma unite da una comune urgenza etica.
Tutte le opere, realizzate nel formato 50×50 cm, compongono un percorso visivo rigoroso e ritmato che invita il visitatore a un confronto diretto e personale con il significato profondo di ogni parola rappresentata.
Con questa iniziativa, il Museo della Media Valle del Liri si conferma spazio vivo di dialogo tra memoria storica, identità territoriale e sensibilità contemporanea, offrendo alla comunità un’occasione di riflessione condivisa su temi di rilevanza globale.
Il Comune di Sora desidera esprimere un sentito ringraziamento a Fabio Landolfi per la qualità del progetto curatoriale, per l’impegno profuso e per la capacità di aver saputo costruire un percorso artistico capace di unire sensibilità diverse attorno a un tema così complesso e necessario.
INFO MOSTRA
Titolo: Contro la guerra
Dove: Museo della Media Valle del Liri – Sora (FR)
Inaugurazione: sabato 24 gennaio 2026, ore 18.00
Periodo: dal 24 gennaio all’8 febbraio 2026
Orari di apertura:
Lunedì–venerdì: 9.00–13.00
Sabato: 9.00–13.00 e 15.00–19.00
Domenica 25 gennaio: 10.30–12.30
Domenica 1 febbraio: 17.00–19.00
Domenica 8 febbraio: 10.30–12.30 e 17.00–19.00