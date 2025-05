Contributo regionale per il Carnevale Storico di Frosinone

Assegnato al comune di Frosinone un contributo regionale di 9.631,67 euro per il Carnevale storico. Il progetto presentato dagli uffici comunali è stato infatti ammesso a finanziamento a seguito della partecipazione all’avviso pubblico rivolto ai Carnevali storici del Lazio, realizzati per almeno 25 edizioni documentabili precedenti al 2025.

“Grazie al personale degli uffici comunali che ha lavorato alla stesura del progetto ammesso a finanziamento dalla Regione Lazio. Grazie agli assessori, ai consiglieri, a tutta l’amministrazione, alla Pro Loco e all’associazione Rione Giardino, che ogni anno profondono grandi energie nell’organizzazione della manifestazione – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Questo ennesimo risultato positivo per il nostro Carnevale non sarebbe stato possibile se, due anni fa, la nostra amministrazione non avesse richiesto e ottenuto dal Ministero della Cultura l’inserimento della manifestazione tra quelle “storiche”, di storicità, cioè, inferiore a 500 anni. La qualità artistica e la rilevanza storico-culturale del nostro Carnevale lo rendono unico nel panorama nazionale e internazionale. Senza contare la capacità della manifestazione di integrarsi con il patrimonio del territorio, incidendo sull’attrattività turistica e sviluppando forme di partecipazione della comunità. Tutti elementi, questi, che fanno sì che il nostro Carnevale Storico e la festa della radeca siano sempre più apprezzati ben oltre i confini provinciali”.

“L’amministrazione continuerà a lavorare per dare il giusto risalto a una delle feste più attese da parte della comunità frusinate che celebra così il proprio spirito più autentico, in cui la goliardia e il divertimento si uniscono al sano orgoglio di appartenere a un territorio ricchissimo di storia, arte, cultura – ha dichiarato l’assessore Simona Geralico – Il grande pregio del nostro Carnevale e della festa della radeca continuerà a essere tramandato di generazione in generazione, rinsaldando i legami, le tradizioni e i valori identitari che permettono di sentirsi parte di una comunità, compiendo così – nel recuperare e valorizzare le proprie radici – un gesto rivoluzionario in un’epoca di globalizzazione imperante”.

“Esprimo soddisfazione per il contributo regionale ottenuto, anche in considerazione del fatto che, nel Lazio, sono stati ammessi a contributo solo 7 interventi. Quello del Comune di Frosinone, inoltre, è stato giudicato particolarmente valido, ottenendo un ottimo punteggio in graduatoria – ha dichiarato l’assessore Rossella Testa – Il nostro Carnevale evidenzia anche quelle peculiarità che ci rendono unici, che vanno custodite e tramandate, come i fini fini, il ‘nostro’ generale Championnet, i circoli della radeca. La manifestazione simboleggia l’istinto di libertà dei frusinati, restii ad ogni atto di sottomissione, insieme alla generosità, all’operosità e all’ironia del nostro popolo”.