Contributo record per il Comune di Arce, dalla Regione Lazio 74mila euro per la cultura e lo spettacolo. L’ente di Via Milite Ignoto è risultato tra i primi progetti del Lazio per qualità dei contenuti proposti e per entità del finanziamento. Il Comune ha partecipato all’avviso pubblico di LazioCrea, società in house della Regione Lazio, dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti privati, per le iniziative culturali, sociali e turistiche che si svolgeranno nel territorio regionale da giugno a dicembre 2022. Grazie al progetto predisposto dall’Assessorato alla Cultura e Turismo, l’ente ha ottenuto un punteggio di 75 con un contributo economico di 74.100 euro.

«È una bellissima notizia – ha commentato il Sindaco Luigi Germani – l’arrivo di questi fondi regionali. Si tratta di un finanziamento straordinario da destinare agli eventi estivi ma anche del prossimo natale. Abbiamo in serbo diversi appuntamenti importanti, con artisti di fama nazionale, che speriamo presto di mettere in calendario. Non posso anticipare altro, tenetevi aggiornati sulle prossime iniziative. Per il resto desidero ringraziare la Regione Lazio per questa importante opportunità, tutta la mia Amministrazione, l’Assessore al ramo e quanti si sono impegnati nella progettazione».

«La graduatoria – ha spiegato invece l’Assessore alla Cultura e Turismo Alessandro Proia – è uscita solo qualche giorno fa. L’attendevamo con trepidazione sia perché siamo ormai a luglio e quindi è necessario sapere su quali fondi poter predisporre gli eventi estivi e sia perché sapevamo di aver fatto un bel progetto. Il punteggio ottenuto dimostra che, assieme all’Ufficio Comunicazione dell’Ente, è stato fatto un grande lavoro che ha saputo cogliere con coerenza le finalità e gli obiettivi posti a livello regionale. Chiaramente l’arrivo di queste risorse ci chiede in tempi stretti un ulteriore sforzo organizzativo e quindi partiremo nei prossimi giorni con un programma di massima per il mese di luglio per poi concentrare gli eventi più importanti ad agosto e settembre. A tutti – ha concluso l’Assessore Proia – l’invito dell’Amministrazione comunale a partecipare e a venire ad Arce».

COMUNICATO STAMPA