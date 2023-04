Contributo integrativo per gli affittuari – annualità 2022, domande fino al 26 aprile

Cisterna di Latina – Sono avviate le procedure per la concessione dei contributi integrativi per coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abitano in alloggi condotti in locazione.

Le domande possono essere già presentate fino al termine ultimo del prossimo 26 aprile, ore 13.00.

Possono beneficiare del contributo i cittadini italiani o di un paese dell’UE o con permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità, con residenza anagrafica o locatari di alloggio per esigenze di lavoro e di studio, nel Comune e nell’immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione.

Inoltre non aver ottenuto, per le mensilità per le quali è richiesto il contributo, l’attribuzione di un altro contributo per il sostegno alla locazione da parte della Regione Lazio, di Enti Locali, associazioni, fondazioni o altri organismi; non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata; avere l’ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 14.000,00 rispetto al quale l’incidenza del canone annuo corrisposto, risulti superiore al 24%; oppure l’ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 35.000,00 per i soggetti che dichiarino di aver subito, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.

Per tutti gli altri requisiti è disponibile il bando sul sito internet www.comune.cisterna.latina.it nella sezione “Avvisi” o anche in quella “Servizi Sociali”.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente compilando il modello allegato al bando e dovrà pervenire o tramite Pec all’indirizzo welfare@postacert.comune.cisterna.latina.it o con consegna al Protocollo dell’Ente , sito in Via Zanella snc, entro il termine del 26 aprile 2023 ore 13.00.

La dichiarazione è resa sotto la responsabilità penale e amministrativa del dichiarante, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.

Alle domande, in fase di formazione graduatoria provvisoria, sarà possibile applicare il soccorso istruttorio come istituto generale del procedimento amministrativo, art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90. A tal proposito sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.cisterna.latina.it – Comune informa – nella sezione Servizi Sociali – canoni di locazione graduatoria provvisoria con indicazione degli esiti di istruttoria distinti in : ammissione – esclusione e/o necessità di integrazione documentale.

Tale pubblicazione varrà quale notifica agli interessati.

Per informazioni è possibile rivolgersi al PUA- Segretariato Sociale sito in Corso della Repubblica 186 – Piano Primo mail puac@comune.cisterna.latina.it

COMUNICATO STAMPA