Contributo a famiglie con figli minori in centri estivi: domande entro il 29 agosto 2023

Cisterna di Latina – È possibile presentare domanda per l’assegnazione di un rimborso economico per i ragazzi che frequentano attività socio-educative e ricreative, organizzate da enti pubblici o privati, finalizzati a favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa, nel periodo compreso tra il 1 giugno 2023 e 30 settembre 2023.

I destinatari sono le famiglie con figli minori di età compresa tra 3 e 16 anni, residenti nel Comune di Cisterna di Latina, e con attestazione ISEE pari o inferiore a 20.000,00 euro.

Gli interessati dovranno far pervenire le domande entro le ore 18:00 del 29 agosto prossimo utilizzando il modello “Allegato A”, scaricabile dal sito internet comunale, debitamente compilato e inviandolo tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: welfare@postacert.comune.cistern.latina.it , oppure consegnando all’Ufficio Protocollo dell’Ente sito in Via Zanella 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

Alla domanda presentata dovranno essere allegati la certificazione, redatta dal centro in merito, all’effettiva iscrizione e al periodo di frequentazione del minore alle attività; il costo settimanale per la frequenza al centro ludico ricreativo con l’intestazione/timbro del soggetto gestore e la firma del titolare/legale rappresentante dello stesso; la fotocopia del documento di identità del richiedente.

Non sono rimborsabili le spese inerenti le iscrizioni e/o il pagamento di attività sportive agonistiche e non.

Tutte le altre informazioni e i requisiti necessari per la partecipazione sono consultabili sull’avviso disponibile sul sito internet www.comune.cisterna.latina.it

COMUNICATO STAMPA