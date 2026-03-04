Contributi per l’affitto: aperte le domande per l’annualità 2025

È stato pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno del pagamento dei canoni di locazione relativi all’annualità 2025. La domanda può essere presentata entro le ore 12:00 del 30 marzo prossimo utilizzando una delle tre modalità possibili.

La prima è di tipo telematico attraverso il sito istituzionale del Comune ( www.comune.cisterna.latina.it ) nella sezione Sportello Telematico > Servizi Sociali, seguendo la procedura guidata per la partecipazione all’avviso sui canoni di locazione.

In alternativa è possibile inviare il modulo compilato, scaricabile dal sito web, tramite PEC (o mail ordinaria) all’indirizzo welfare@pec.comune.cisterna.latina.it riportando come oggetto “AVVISO CONTRIBUTI LOCAZIONE ANNO 2025 – Cognome e Nome del richiedete”. La validità dell’invio è attestata dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.

Infine, è possibile consegnare la domanda cartacea all’Ufficio Protocollo in via Zanella nei seguenti orari: lunedì – venerdì dalle 9.00 alle 12.00, martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00.

Chi si trovasse in difficoltà nella compilazione o nella trasmissione digitale della domanda può rivolgersi al Punto Digitale, sito in Via Zanella (Palazzo Comunale). Il servizio è disponibile il martedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.30, e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00. Occorre presentarsi muniti di tutta la documentazione richiesta.

Al termine dell’istruttoria delle domande, sarà pubblicata una graduatoria provvisoria, che consentirà ai richiedenti di integrare la documentazione o sanare eventuali irregolarità. La graduatoria definitiva, anch’essa pubblicata sul sito comunale, costituirà notifica a tutti gli effetti di legge.

I contributi saranno erogati ai beneficiari ammessi nei limiti delle risorse disponibili. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Per informazioni è possibile contattare il Segretariato Sociale/PUAC al numero 06.96834.315 oppure via e-mail all’indirizzo puac@comune.cisterna.latina.it.

Per facilitare il servizio, è preferibile fissare un appuntamento nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00. Tutta la modulistica e le informazioni sull’avviso sono disponibili sul sito www.comune.cisterna.latina.it

Correlati