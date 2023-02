“Contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità” i militi di Anagni e Acuto incontrano gli studendi

Nell’ambito del progetto denominato “contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità” i Carabinieri della Compagnia di Anagni e di Acuto, hanno incontrato gli alunni della Scuola Media Statale di Acuto “Santa Maria De Mattias”.Il dialogo con gli studenti è stato molto utile. Sono stati toccati argomenti come il bullismo e cyberbullismo, l’uso consapevole dei social network, violazioni delle norme relative al codice rosso, come la violenza di genere e lo stalking nonché la guida sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti o alcooliche.Particolare attenzione dei ragazzi è stata rivolta proprio verso quest’ultimo argomento. In particolare i Carabinieri hanno spiegato loro l’importanza e la delicatezza della materia tanto è vero che il legislatore negli ultimi anni ha inasprito le pene introducendo una nuova fattispecie di reato quale quello dell’omicidio stradale.Durante il seminario, inoltre, sono state illustrare le varie specializzazioni che fanno parte dell’Arma dei Carabinieri dislocate su tutto il territorio nazionale ed anche internazionale. In particolar modo i Carabinieri si sono soffermati sull’Arma Territoriale, quella più vicino alla popolazione con le sue oltre cinquemilacinquecento Stazioni, proprio come quella di Acuto. Il motto “aiutateci ad aiutarvi” è quello indicato dai Carabinieri, anche attraverso il numero unico di emergenza 112 che raccoglie tutti i numeri di emergenza preesistenti, che rappresenta il primo passo verso la necessaria collaborazione tra la popolazione e gli operatori di polizia per una vera cultura della formazione della legalità alla cui base c’è sempre il dialogo che necessariamente deve essere esistere tra i ragazzi e gli insegnanti, le famiglie ed anche con le forze di polizia, con l’Arma dei Carabinieri.

comunicato stampa