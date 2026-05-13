“Contratto Decentrato 2026: Cassino guida la provincia, soddisfazione UIL”

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MAURIZIO PALOMBI 3
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E’ stata sottoscritta ieri al Comune di Cassino tra la parte pubblica e le parti sindacali la preintesa del Contratto Decentrato Integrativo 2026, sia per la parte giuridica che per quella economica.

Tempestività e programmazione: “Un segnale di buona amministrazione”

La UIL FP di Frosinone ha espresso soddisfazione per la tempistica con cui è stato convocato e si è poi concluso il tavolo sindacale.

“Il Comune di Cassino è stato il primo Ente della Provincia di Frosinone a chiudere la preintesa 2026 aggiornando la parte giuridica alla luce del nuovo CCNL sottoscritto il 23 febbraio scorso e definendo la parte economica”, sottolinea il Segretario Generale della UIL FP. “La tempestività delle trattative rappresenta un elemento fondamentale per il corretto andamento dell’Ente  e l’efficacia  dell’azione sindacale, perché consente una programmazione chiara delle politiche del personale e definisce una direzione amministrativa precisa.”

Fondo salario accessorio: definita la destinazione delle risorse con l’incremento di 160 mila euro

Tra i punti centrali dell’accordo, l’incremento di 160 mila euro del fondo destinato al salario accessorio è stato ripartito tra l’indennità destinata alle Elevate Qualificazioni — figure strategiche di supporto alla dirigenza — e il restante personale dipendente attraverso l’incentivo alla performance.  E’ stato garantito il mantenimento dei livelli delle indennità già in godimento al personale non dirigente e sono state previste le progressioni economiche orizzontali per l’anno 2026 nella misura massima consentita dalla legge del 50% degli aventi diritto.

Sotto l’aspetto giuridico, oltre a recepire le novità introdotte dal nuovo CCNL 23 febbraio 2026, è stata ampliata la fascia di flessibilità in entrata e in uscita garantendo comunque ulteriori misure di conciliazione vita-lavoro per lavoratori in particolari condizioni, ed è stata introdotta la possibilità di aderire alla settimana articolata su quattro giornate lavorative. E’ stata inserita una tempistica univoca per la liquidazione dello straordinario ed è stato adeguato l’istituto della banca ore alle esigenze della Polizia Locale

“Il confronto si è svolto in un clima “sereno e costruttivo” da entrambe le parti, ma ci sono ancora punti su cui la UIL FP proseguirà nella propria azione sindacale” afferma la Segretaria Provinciale UIL FP di Frosinone Irene Todisco “come i criteri per  l’attribuzione dei differenziali stipendiali, il riconoscimento dell’incentivo ai messi comunali e il riconoscimento dei  buoni pasto al personale della Polizia Locale in caso di servizio prolungato oltre il turno ordinario”.

Sicurezza nei Servizi Sociali: attenzione alta sul tema aggressioni

Al termine del tavolo sul contratto decentrato si è tenuto il confronto sul tema della sicurezza nei Servizi Sociali, settore particolarmente esposto a situazioni di rischio e aggressione.

La UIL FP aveva già trasmesso all’Amministrazione, lo scorso 27 aprile, una proposta contenente una serie di misure finalizzate a rafforzare la sicurezza degli operatori sui luoghi di lavoro.

Su questo fronte, il Comune si è impegnato formalmente ad adottare nell’immediato nuove misure per il controllo degli accessi in modo da rafforzare un primo filtro dell’utenza a rischio e ad avviare gli interventi strutturali proposti, in modo da garantire ai dipendenti condizioni di lavoro più sicure nello svolgimento delle proprie delicate funzioni.

UIL FP FROSINONE

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