Contratti per utenza domestica, la Polizia di Stato denuncia procacciatrice

La Polizia di Stato ha denunciato una donna nei cui confronti è emerso un grave quadro indiziario relativo al reato di truffa.

Nello specifico, come ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, la predetta, incaricata di stipulare contratti per conto di una nota società fornitrice di energia, aveva stipulato un contratto di fornitura elettrica all’insaputa dell’intestatario.

Quando l’uomo si è visto recapitare un’ingente fattura, relativa al consumo di un’abitazione non di sua proprietà e nemmeno nella sua disponibilità, sospettando un raggiro, ha deciso di rivolgersi alla Polizia che, dopo i necessari accertamenti, ha ricostruito la vicenda.