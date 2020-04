Contrasto COVID-19. Sora, MSG Campano, Isola del Liri, Fontana Liri, Casalvieri: una denuncia e 32 persone multate

In Sora, Monte San Giovanni Campano, Isola del Liri, Fontana Liri, Casalvieri , i Carabinieri della locale Compagnia e delle locali Stazioni dipendenti hanno controllato sanzionato amministrativamente 32 poiché non fornivano giustificati motivi circa la loro presenza fuori le rispettive abitazioni. In Sora i Carabinieri, inoltre, hanno denunciato una 47enne per “falsa attestazione a P.U. in atto pubblico” in quanto la donna dichiarava falsamente di essere domiciliata a Sora.

