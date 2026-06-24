Contrasto allo spaccio: i Carabinieri arrestano un pusher in flagranza

Continuano nella città termale di Fiuggi i controlli serrati da parte dei Carabinieri per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel primo pomeriggio di ieri, 23 giugno, i militari della locale Stazione hanno portato a termine un’ulteriore e mirata operazione antidroga, traendo in arresto un 53enne del posto, con precedenti penali, sorpreso nel cedere ad un acquirente del posto sostanza stupefacente

L’uomo è stato bloccato dai militari all’esterno della propria abitazione proprio nel momento in cui cedeva una dose di 2 grammi di hashish a un acquirente, in cambio di una banconota da 20 euro. La successiva perquisizione domiciliare nell’abitazione dello spacciatore ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare un ulteriore panetto di hashish del peso di circa 40 grammi, un frammento della medesima sostanza di 4 grammi e varie banconote ritenute provento dell’illecita attività. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto ai domiciliari in attesa di convalida, mentre l’acquirente è stato tempestivamente segnalato alla locale Prefettura quale assuntore.

E’ obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

L’intervento di ieri rappresenta solo l’ultimo risultato in ordine di tempo di una costante e rigorosa attività di prevenzione e repressione condotta dai Carabinieri nel territorio urbano di Fiuggi. Il capillare lavoro dei militari della Stazione locale, sotto la costante direzione della Compagnia di Alatri, ha dato vita a un’articolata e incisiva serie di operazioni volte a smantellare le reti dello spaccio locale.

Gli interventi eseguiti dall’inizio dell’anno all’interno del perimetro urbano del comune di Fiuggi, evidenziano l’impegno dell’Arma in un’azione di contrasto decisa e rigorosa:

5 persone sono state tratte in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti;

2 persone sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il medesimo reato;

6 persone sono state segnalate alla Prefettura di Frosinone in qualità di assuntori, per detenzione di stupefacenti a uso personale.

Le attività investigative, i pedinamenti e le accurate perquisizioni personali, veicolari e domiciliari hanno consentito di infliggere duri colpi al mercato illecito locale, portando al sequestro complessivo di oltre 2,5 kg, di hashish rinvenuti in decine di panetti e dosi frammentate, circa 150 grammi di cocaina e varie dosi di marijuana.

A ulteriore conferma della sistematica e organizzata attività illecita, unitamente alle droghe, i militari operanti hanno rinvenuto e posto sotto sequestro vario materiale e strumentazione, tra cui: sostanze da taglio, impiegate per moltiplicare le dosi, diversi bilancini di precisione, abbondante materiale per il confezionamento, somme di denaro in contanti provento dello spaccio.

L’Arma dei Carabinieri sottolinea la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla pericolosità dell’uso delle sostanze stupefacenti per la salute. L’assunzione di droghe rappresenta una minaccia concreta e insidiosa per l’equilibrio psicofisico degli individui, causando danni spesso irreversibili, con ricadute allarmanti in particolar modo sulle fasce più giovani della popolazione. Il presidio del territorio e l’attività di contrasto svolta quotidianamente dai militari di Fiuggi non si esauriscono nel solo aspetto repressivo, ma si confermano un baluardo irrinunciabile per la salvaguardia della salute pubblica e per la tutela della serenità dell’intero tessuto sociale cittadino.