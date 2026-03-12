Contrasto allo spaccio di stupefacenti tra Ceccano e Patrica. Arrestato un 37enne dai Carabinieri: sequestrati circa 90 grammi di cocaina

Nella giornata di ieri, al termine di un articolato servizio coordinato di controllo del territorio, i Carabinieri delle Stazioni di Ceccano e Supino, supportati dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frosinone, hanno arrestato un 37enne ceccanese, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti.

Da qualche giorno erano giunte ai Carabinieri segnalazioni della presenza di un’attività di spaccio tra Ceccano e Supino e quando nel corso di un controllo alla circolazione stradale l’uomo ha assunto un atteggiamento sospetto, hanno capito che era il caso di approfondire le attività di ricerca della sostanza stupefacente, effettuando due perquisizioni simultaneamente presso il suo domicilio di Ceccano e la sua residenza a Patrica.

Nella prima abitazione, i Carabinieri hanno trovato tracce di cocaina, sostanza da taglio e un mestolo impregnato di cocaina, probabilmente utilizzato per la preparazione dello stupefacente.

Presso la residenza di Patrica, le ricerche stavano per concludersi senza successo, quando uno dei militari operanti ha focalizzato la sua attenzione verso il bagno dell’abitazione e, notando degli strani sguardi e dei movimenti in corrispondenza del lavandino, ha compreso che quello poteva essere il nascondiglio della droga. La successiva ispezione ha consentito di rinvenire, occultato all’interno di un’intercapedine, un sacchetto contenente circa 89 grammi di cocaina, che è stato immediatamente sequestrato.

A seguito del rinvenimento, il 37enne ha reso dichiarazioni autoaccusatorie alla presenza del proprio difensore, assumendosi l’intera responsabilità del possesso della droga trovata in entrambi i siti.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Frosinone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria davanti alla quale dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.