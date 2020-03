Continuano a salire i casi di coronavirus in Ciociaria, l’ultimo a Ferentino

Il corona virus non si ferma e la situazione inizia a farsi preoccupante anche in Ciociaria. Nelle ultime ore si sono verificati altri due casi, riguardanti due paesi del capoluogo ciociaro, Settefrati e Ferentino. L’ultimo caso si è registrato proprio a Ferentino, tuttavia al momento non si conoscono ulteriori dettagli su chi possa essere stato raggiunto dal contagio, se si tratta di un uomo o una donna, né si hanno notizie per quanto riguarda l’età. A riportare la notizia è stato il sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo, con un comunicato sulla sua pagina facebook, si seguito il comunicato ufficiale: Sono stato contattato dalle autorità preposte e informato di un caso positivo al virus Covid-19 a Ferentino. Sono stati immediatamente attivati i protocolli previsti e resto in costante contatto con gli organi competenti. Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno comunicati.Invito ancora una volta i cittadini a restare in casa e ad osservare le norme contenute nel decreto del Governo.

S.M.

foto web