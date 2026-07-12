Continua senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio da parte dei Carabinieri sul territorio Provinciale

Nel pomeriggio del 10 luglio, a conclusione di una mirata e rapida attività investigativa, i militari della Stazione Carabinieri di Strangolagalli hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria due giovani del frusinate, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, ritenuti presunti responsabili del reato di furto.Le indagini dei militari dell’Arma sono scattate a seguito della formale denuncia sporta da un cittadino del luogo, al quale, nella mattinata dello scorso 30 giugno, era stato sottratto il proprio ciclomotore parcheggiato nei pressi della sua abitazione.La tempestività degli accertamenti e l’approfondita conoscenza del territorio da parte degli operanti hanno permesso, anche grazie alla fattiva collaborazione della Polizia Locale, in tempi brevissimi, non solo di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei due presunti autori, ma anche di rintracciare il motociclo rubato nella medesima serata del furto.Il veicolo, recuperato intatto dai Carabinieri, è stato tempestivamente restituito al legittimo proprietario, il quale ha espresso la propria gratitudine all’Arma per la felice e rapida risoluzione della vicenda. L’operazione conferma l’importanza fondamentale della tempestiva denuncia da parte dei cittadini, strumento indispensabile per attivare l’immediata risposta investigativa delle Forze dell’Ordine.

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