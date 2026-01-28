Continua l’attività della Polizia di Stato finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina

Non si ferma l’attività della Polizia di Stato finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina.Nella giornata di lunedì personale della Questura di Frosinone ha eseguito n. 2 ordini di accompagnamento e trattenimento presso Centri di permanenza per il rimpatrio, emessi dal Questore della Provincia di Frosinone, dott. Stanislao Caruso, nei confronti di 2 soggetti.Nei confronti del primo soggetto, un cittadino nigeriano scarcerato per fine pena a seguito di una condanna pari a 6 mesi di reclusione per aver commesso reati contro la persona e contro la pubblica amministrazione, dopo l’accurata istruttoria dell’Ufficio Immigrazione della Questura e decreto di espulsione del Prefetto, il Questore, dott. Stanislao Caruso, emetteva un Ordine di accompagnamento e trattenimento presso il centro di permanenza per rimpatri di Ponte Galeria (RM).Un altro soggetto, un cittadino gambiano non regolare sul territorio nazionale, già sottoposto all’obbligo di firma per mesi 6 per reati connessi alla normativa sugli stupefacenti, dopo l’accurata istruttoria dell’Ufficio Immigrazione della Questura veniva anch’esso raggiunto del Decreto di Espulsione emesso dal Prefetto di Frosinone.Nei confronti di quest’ultimo, nella stessa giornata il Questore della Provincia di Frosinone, dott. Stanislao Caruso, emetteva un ordine di accompagnamento e trattenimento presso il centro di permanenza per rimpatri di Caltanissetta. Ulteriori servizi finalizzati al contrasto all’immigrazione clandestina saranno eseguiti dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni. Foto archivio

