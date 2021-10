Ceccano Calcio 1920 – Virtus Faiti 1-0

Ceccano Calcio 1920: Micheli, Bignani, Vitti Marco, Celenza (65’ Adamo), Rizzuto, Cestra, Federico, Lillo, Compagnone, Simone, Liburdi (88’ Carlini).

A disposizione: Stella, Consalvo, Vitti Manuel, Protani Manuel, Maura, Bucciarelli, Protani Davide.

Allenatore: Mirco Carlini

Virtus Faiti: Fieramonti, Zanella (78’ Raso Filippo), Ghion (59’ Gaviglia), Lauretti, Reginaldi (78’ Neroni Luca), Sebastianelli, Raso Alessio (78’ Palombi), Malizia (91’ Miccinatti), Rieti, Di Marco, Tosti.

A disposizione: Neroni Angelo, Coia, Chiariello.

Allenatore: Angelo Civitani

Note: Spettatori 100circa. 6 ammoniti

Arbitro: De Paolis Roberto della sezione di Cassino

Assistenti: Roberto Parasmo e Stefano Scarangella

Marcatore: 19’ Simone

Continua la striscia positiva per il Ceccano Calcio di mister Mirco Carlini. Dopo le due trasferte vittoriose di Coppa Italia, prima gara di campionato tra le mura amiche del “Dante Popolla”, con una discreta presenza di pubblico sulle gradinate. Circa 100 gli spettatori che hanno assistito alla vittoria contro i pontini della Virtus Faiti, che vale i primi tre punti nel girone E del campionato di Promozione per Lillo e compagni.

Un Ceccano subito protagonista, con la prima occasione da gol che arriva già al 7’, con Christian Federico che impegna l’estremo difensore avversario Fieramonti, dopo l’imbeccata di Compagnone.

Al 19’ i padroni di casa sbloccano il risultato. Azione tambureggiante del giovane Liburdi, ancora tra i migliori in campo per il Ceccano, che salta due avversari e dal fondo scarica una palla che Emanuele Simone colpisce di volo in corsa trovando l’angolino alla destra di Fieramonti. 1-0 per un Ceccano padrone del campo.

Al 39’ è ancora Liburdi a rendersi protagonista creando scompiglio sulla fascia sinistra. La palla arriva al centro e Reginaldi respinge. Sulla respinta arriva Roberto Celenza che con un potente destro spedisce la sfera sul fondo. Il primo tempo si chiude con il minimo vantaggio per i locali, che hanno sprecato un paio di buone occasioni per raddoppiare.

Nella ripresa i rossoblù continuano a spingere, non paghi del vantaggio acquisito. Al 51’ Bignani fa tutta la fascia destra palla al piede arrivando a concludere a rete, trovando pronto il portiere pontino che respinge in calcio d’angolo. Sul corner conseguente nuova occasione per raddoppiare. È Emanuele Simone ad avere sul destro la possibilità di realizzare la sua personale doppietta, ma Lauretti respinge un tiro che sembrava destinato ad insaccarsi in rete.

Al 55’, ancora sulla destra del Ceccano, Christian Federico salta il terzino della Virtus Faiti e costringe ancora Fieramonti a compiere un altro intervento decisivo. Estremo difensore pontino che al 60’ si supera, togliendo dall’incrocio di pali un preciso colpo di testa di Celenza, che con uno stacco imperioso aveva raccolto un bel calcio d’angolo battuto dal capitano Cristian Lillo.

Al 63’ squillo della Virtus Faiti, che si rende pericolosissima sotto porta. Uno due al limite dell’area di rigore rossoblù che mette fuori gioco Cestra e Rizzuto, ma Tosti calcia a lato dei pali difesi da Micheli.

Al 77’ ultima occasione della gara sui piedi del 9 ceccanese Compagnone. L’attaccante rossoblù si invola verso la porta e viene atterrato dal portiere, conquistando un calcio di rigore. È lo stesso Compagnone a prender palla, ma dagli 11 metri fallisce l’occasione del raddoppio, con Fieramonti che si fa perdonare l’errore neutralizzando il tiro dell’attaccante.

La gara non offre altri spunti degni di nota, con gli ultimi minuti tesi ma che non fanno registrare occasioni da ambo la parti. Una prestazione ancora di grande carattere per il Ceccano, che conferma la bella impressione e il grande gruppo messo in evidenza in occasione delle gare di Coppa

Dopo 5 minuti di recupero, il direttore di gara mette fine alla contesa, lasciando spazio all’urlo del Popolla.

Domenica prossima impegno importante per i ragazzi di Mirco Carlini, che saranno protagonisti sul campo del Borgo Montenero, tra le principali pretendenti per la vittoria finale del campionato.

