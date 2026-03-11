Continua la collaborazione tra il Cfp di Isola del Liri e i centri diurni “La Casa del Sorriso” di Sora e “L’Aquilone” di Alvito- AIPES-Consorzio Intesa

Nei giorni scorsi si è svolto il secondo incontro di collaborazione tra il Cfp di Isola del Liri e i centri diurni “La Casa del Sorriso” di Sora e “L’Aquilone” di Alvito- AIPES-Consorzio Intesa.

Per gli allievi, accompagnati dai docenti e dalla Direttrice, è stata un’importante esperienza formativa: oltre a mettere in pratica le competenze professionali nei servizi di parrucchiere ed estetica, hanno potuto osservare e condividere il lavoro degli utenti che, nel ruolo di accoglienza e assistenza alla clientela, hanno iniziato a sperimentare cosa significa gestire l’accoglienza in un centro benessere.

La Direttrice si dice entusiasta per questo grande traguardo, perché gli studenti sono stati molto soddisfatti del clima di accoglienza ricevuto, ma anche e soprattutto per aver contribuito, anche se in minima parte, a rendere gli utenti protagonisti di questa esperienza, dimostrando come formazione, collaborazione e inclusione possano creare momenti di crescita per tutti.

“Nei Cfp di Frosinone Formazione crescono professionisti, attraverso il lavoro d’aula e le altre attività proposte. Un ringraziamento a tutto il personale coinvolto” – dicono il presidente Lampazzi e i componenti del cda.