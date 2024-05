Continua il tour dei Comuni in provincia di Frosinone, Ciacciarelli: rafforzare la presenza sul territorio per ascolatare le istannze dei cittadini e delle amministrazioni

“Ho da sempre ritenuto necessario, nello svolgimento dell’attività politica, mantenere un contatto costante con il proprio territorio, così da comprenderne le vere esigenze e potenzialità di sviluppo da far presente nelle istituzioni.

Tale impostazione ha caratterizzato fortemente, fin dall’insediamento, l’attività del nostro Assessorato Regionale all’Urbanistica, ritenendo appunto che non si potesse prescindere, nell’affrontare e nel cercare di dare un indirizzo ad una materia strettamente legata al territorio come quella della pianificazione, dalla consapevolezza, da maturarsi attraverso l’ascolto costante degli amministratori e rappresentanti locali , delle varie caratteristiche che ogni realtà territoriale presenta.

Lavorando in quest’ottica siamo giunti a definire un modello di semplificazione, volto modificare in chiave sì snellimento procedurale molti testi normativi presenti in materia urbanistica, dando ad essi una maggiore conformità rispetto il territorio in cui andranno ad essere applicati.

Nel portare avanti la nostra azione politica, a stretto contatto con gli amministratori locali, abbiamo visitato lo scorso lunedì i Comuni di Paliano, Acuto, Serrone e Trevi nel Lazio per poi proseguire oggi con i Comuni di Trivigliano, Guarcino, Vico nel Lazio e Collepardo.

Un lavoro costante per difendere e concretizzare le potenzialità di crescita del nostro territorio che ha bisogno di una classe politica forte e strutturata, obiettivo che può essere completato in occasione delle prossime elezioni europee.

Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

COMUNICATO STAMPA